مراجعة مخرات السيول مع انخفاض درجات الحرارة بمدن الأقصر 

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تشهد مدينة الأقصر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث يسود طقس معتدل مع هبوب الرياح بسرعات متوسطة وسطوع كامل لأشعة الشمس، حيث تتراوح درجات الحرارة بين ٣٤ درجة إلى ٣٦ درجة مئوية، وإقبال كبير من السائحين على المزارات السياحية والأثرية نتيجة تحسن الأحوال الجوية.

فيما استعدت محافظة الأقصر، على مستوى إدارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة وشركات الكهرباء والمياه و مختلف المديريات والجهات المعنية للتغيرات المناخية التى تشهدها المحافظات فى هذه الفترة.

وأعلن محسن الشامى، مدير إدارة الأزمات، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مراكز المحافظة ومراجعة الاستعدادات بجميع المناطق والمرور على مخرات السيول وتخصيص رقم للتواصل مع المحافظة بجانب عمل غرفة عمليات مرتبطة بجميع الوحدات المحلية والأحياء للإبلاغ عن اى طارئ بالمحافظة.