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تعرف علي تفاصيل عروض اليوم الأخير بفعاليات المهرجان القومي للمسرح

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تعرف علي تفاصيل عروض اليوم الأخير بفعاليات المهرجان القومي للمسرح تعرف علي تفاصيل عروض اليوم الأخير بفعاليات المهرجان القومي للمسرح

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يشهد اليوم الحادى عشر والأخير من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، تقديم 5 عروض مسرحية.

ويقدم خلال اليوم 5 عروض مختلفة، تبدأ في السادسة مساء على مسرح العرائس بتقديم العرض المسرحي «مسيرة في الغابة» إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف لي بلسنج، إعداد وإخراج فادي أحمد، وفى التوقيت نفسه يعرض على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحى «لا حقيقة عند بوابة راشومون» إنتاج مركز الإبداع الفنى، دراماتورج وإخراج كريم شهدي.

وعلى مسرح السلام يعرض في الثامنة مساء العرض المسرحى «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسى، وعلى مسرح الجمهورية.

وفى العاشرة مساء، يعرض على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، العرض المسرحي «كهف رام» إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تأليف وإخراج حسن سعد، وفى التوقيت نفسه يعرض على المركز الثقافى بالجيزة، العرض المسرحى «النداهة» إنتاج مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمد عبدالمولى، إخراج ريهام عبدالرازق.

المصرى اليوم

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