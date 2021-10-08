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ارتفاع طفيف .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

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ارتفاع طفيف .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 ارتفاع طفيف .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

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شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، 8 أكتوبر 2021، ارتفاعا طفيفا ، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا، بنسبة تتراوح مابين 0.08% إلى 0.1% فقط ، بينما استقر سعر الذهب في مصر عند الاسعار التى حققها الخميس، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 769 و772 جنيهًا.

تقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 879 إلى 882 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 769 إلى 772 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 659 إلى 662 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% إلى 10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6152 إلى 6176 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، فى انتظار بيانات الوظائف غير الاقتصادية والتى يتوقع المستثمرون أن تكون ايجابية وتزيد من فرص اتجاه الاتحادى الفيدرالى لتقليص التحفيز النقدى، وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.08%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، وتمت المتاجرة على 1757.75 دولارا للأوقية ويجد الذهب نقاط الدعم على 1741.40 دولارا و نقاط المقاومة على 1771.50 دولارا .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، بنسبة طفيفة، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.47 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,755.71 $ .

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المصرى اليوم

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