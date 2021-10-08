★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق رالي «تحدي عبور مصر»، للدراجات البخارية، في الثامنة والنصف صباح اليوم الجمعة من منطقة كارفور شرق الاسكندرية، والذى يستمر لمدة 10 أيام باجمالي مسافة ٢١٧٠ كيلومتر، بمشاركة نحو 40 شخصاً يمثلون 9 دول بينها مصر، حيث كان المنظمون عقدوا لقاءا تحضيريا مساء أمس لكشف تفاصيل الرالى.

وقال أحمد الزغبى المتحدث الرسمي باسم الرالى، أن الرالي هذا العام يستمر لمدة 10 أيام ويشهد عودة الرالى إلى صحراء مصر بعد غيابه عنها لمدة 7 سنوات، ويتكون خط سير الموسم الجديد من 8 مراحل مختلفة بإجمالي مسافة قدرها 2170 كيلومترا متضمنا يوم للراحه في مدينة الاقصر، وكان اخر خط سير للرالي يمر عبر صحراء الغربية في عام 2013 (الموسم الثالث للرالي).

وأضاف «الزغبى» لـ«المصرى اليوم»، أن الرالى بدأ خط سير الموسم الجديد من مدينة الاسكندرية ويتجه جنوبا إلى العاصمة، القاهرة قبل التوجه نحو الصحراء الغربية للتوقف والمبيت في ثلاث من واحات مصر الخمس وهى الواحات البحرية والواحات الداخلة والواحات الخارجة، وتشمل هذه المرحلة في خط السير زيارات إلى الصحراء السوداء والصحراء البيضاء وأطلال مدينة القصر، ومن الواحات الخارجه في قلب صحراء مصر الغربية يتوجه المشاركون إلى وادى النيل ليصلوا إلى مدينة الأقصر والتي تعتبر أكبر متاحف العالم المفتوحة حيث يقضون يوما من الراحة لزيارة اثار مصر القديمه، مشيرا إلى أنه سيتم التوجه بعد ذلك شرقا لقطع صحراء مصر الشرقية والتى تعد من أصعب وأشق الصحارى في العالم نظرا لتكوينها الحجرى وسلاسل الجبال المارة بها للوصول إلى مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر والتي منها يبدأ الرالى رحلته شمالا للتوقف مرة أخيره بمدينة العين السخنة والتي ينطلق منها المرحلة النهائية من الرالي في اتجاه القاهرة ليختتم الرالي موسمه العاشر تحت سفح أهرامات الجيزة.

وأوضح أنه تم الاعتراف رسميا برالى تحدي عبور مصر باعتباره راليا رسميا تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات النارية ويعتبر الاتحاد الدولي هو الجهة الدولية المنوط بها حكومة والإشراف على أحداث وأنشطة ركوب الدراجات النارية في جميع أنحاء العالم.

ولفت إلى أن الهدف من تنظيم الرالى، جذب اهتمام وسائل الإعلام الاقليمية والعالمية وتوجيه الأنظار لمصر والتأكيد على أن مصر بلدا آمنا للسياحة ويعتبر تصدر مصر لقوائم وجهات السياحية في العالم في السنوات الأخيرة.

وعن الرالى ذاته قال أنه يعد رالي دولي لقيادة الدراجات النارية والدراجات الفسبا الصغيرة عبر أكثر الطرق تحديا وصعوبة في مصر ويمثل الرالى مغامرة خلابه لمحبي ركوب الدراجات النارية والسفر على حد سواء، وبدأ الرالي في عام 2011 كمبادرة للترويج للسياحة المصرية واستمر الموسم الأول تسعة أيام تم خلالها قطع 1700 كيلومتر بداية من شواطئ البحر المتوسط في أقصى شمال مصر حتى معبدأبوسمبل قرب حدود مصر الجنوبية، ويعتبر رالى تحدى عبور مصر الرالى الوحيد المنظم من نوعه في الشرق الاوسط ويدمج بين متعة المغامرة والرياضة والسفر معا، ويشهد كل موسم من الرالى خط سير مصمم بعناية يشتمل على مزيج فريد من مقومات مصر السياحية والتاريخية والحضارية ليوفر تجربة ثقافية وحضارية متكاملة ومميزة تسمح للمشاركين الدوليين والمصريين استكشاف وجهات وطرق لا يستطيع السياح الآخرين استكشافها.

كما يهدف الرالي لتنشيط السياحة المصرية ويقوم بتنظيمه نادى روتارى الإسكندرية كوزموبوليتان بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ونادى السيارات والرحلات المصرى وتحت إشراف وزارة السياحة المصرية، ويشارك في الرالي سنويا العديد من المشاركين من جميع أنحاء العالم ويزداد عدد المشاركين في الرالى سنويا،حيث زاد من 14 مشارك في 2011 إلى أعلى رقم للمشاركة في 2015 بـ75 مشترك من 14 دولة مختلفة، كما شارك فيه حتى تاريخه مشاركين من 50 دولة مختلفة.

«المصرى اليوم» تنشر فيديوهات انطلاق الرالى من الاسكندرية

يقطع مسافة 2170 كيلومتراً .. انطلاق رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات البخارية من الاسكندرية بمشاركة 40 شخصاً (صور وفيديو)

يقطع مسافة 2170 كيلومتراً .. انطلاق رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات البخارية من الاسكندرية بمشاركة 40 شخصاً (صور وفيديو)

يقطع مسافة 2170 كيلومتراً .. انطلاق رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات البخارية من الاسكندرية بمشاركة 40 شخصاً (صور وفيديو)

يقطع مسافة 2170 كيلومتراً .. انطلاق رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات البخارية من الاسكندرية بمشاركة 40 شخصاً (صور وفيديو)

يقطع مسافة 2170 كيلومتراً .. انطلاق رالى "تحدى عبور مصر" للدراجات البخارية من الاسكندرية بمشاركة 40 شخصاً (صور وفيديو)