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قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على أسواق الجملة لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور وفيديو)

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قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على أسواق الجملة لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور وفيديو) قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على أسواق الجملة لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور وفيديو)

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شهدت أسواق الجملة لبيع مستلزمات المدارس فى منطقة المنشية بالاسكندرية، اقبال ملحوظ قبل ساعات من بدء الدراسة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم يوم السبت المقبل.

"المصرى اليوم"، أجرت جولة ميدانية داخل سوق الجملة لبيع المستلزمات المدرسية، والتى رصدت إقبال بأسعار متباينة، بين المحلات فى محاولة لجذب الزبائن .

عدد من التجار قال لـ"المصرى اليوم"، أن سعر دستة الكشاكيل بـ21 جنيه، والاسكتشات تبدأ من 5.5 جنيه حجم وجودة الورق وغلافه ما بين المحلي والمستورد، فضلا عن الفيس شيلد لحماية الأطفال من ، فيما يبلغ سعر الزمزمية 10 جنيهات، ويتراوح سعر الشنط من 110 وحتى 175 جنيه حسب الجودة والحجم والخامات سواء محلية او مستوردة.

محمد نصار تاجر قال أن الاسعار "كويسة" بس الإقبال ضعيف على فترات طويلة من اليوم، نتيجة التخوف لدى المواطنين من إمكانية استكمال الدراسة من عدمه، ما أثر على حركة البيع والشراء، مشيرا الى أن سعر دستة الاقلام الجاف تبدأ من 12.5 جنيه وحتى 20 جنيه ودستة الأقلام الرصاص من 25 الى 35 جنيه.

"المصرى اليوم" تجرى جولة داخل أسواق الجملة لبيع مستلزمات المدارس فى الاسكندرية:

قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)
قبل ساعات من بدء الدراسة .. إقبال ملحوظ على اسواق الجمله لبيع مستلزمات المدارس بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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