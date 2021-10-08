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استخدام تقنية حديثة في القسطرة القلبيه لأول مرة بمستشفيات الأقصر

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استخدام تقنية حديثة في القسطرة القلبيه لأول مرة بمستشفيات الأقصر استخدام تقنية حديثة في القسطرة القلبيه لأول مرة بمستشفيات الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، نجاح الطاقم الطبي بقسم القسطرة القلبية، بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بجنوب الأقصر،إجراء قسطره قلبيه لمريض كان يعاني من انسداد تام مزمن كامل للشريان التاجي وذلك باستخدام تقنية Retrograde CTO، وأجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة 300 جنية فقط سددها المريض .

ووفقا للرعاية الصحية تستخدم تلك التقنية في حالة تعذر المرور خلال الشريان بالطريقة التقليدية بداية من الشريان، ومرورا بالانسداد إلى آخر الشريان المنسد، بحيث يتم المرور من خلال قنوات فرعية تمتد من شريان تاجي رئيسي مجاور للشريان المنسد بحيث يقوم هذا الشريان المجاوربتوصيل الدم بشكل«أقل كفاءة من الضغط الطبيعي» عن طريق استخدام سلوك مرشدة، وقسطرة متناهية الصغر للوصول إلى الانسداد المزمن من الجزء الخلفي الموجود في نهاية الإنسداد.

شارك في العملية كلا من :الأستاذ الدكتور / هاني عوض الله _ أستاذ القلب والقسطرة القلبية بجامعه عين شمس، واستشاري القلب والقسطره القلبيه بمستشفى طيبه التخصصي، الدكتور / حسين كُراع «استشاري القلب بمستشفي طيبه التخصصي».

المصرى اليوم

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