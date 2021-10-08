تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس القرنة غرب الأقصر

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كرم مجلس أمناء إدارة القرنة التعليمية برئاسة علاء الغزالي، مساء امس، أوائل طلاب مختلف الشهادات التعليمية بمدارس مركز ومدينة القرنة، والقري التابعة، وذلك في احتفالية أقيمت بقاعة الاجتماعات بمبني مجلس مدينة القرنة، لتحفيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

حضر الاحتفال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وحسان مرتضي، مدير إدارة القرنة التعليمية، ومحمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، ومحمود أبوالوفا، وخيرت الطاهر، رئيسا مجلس أمناء الإدارة التعليمية بمدينتي الأقصر وارمنت.

وقال علاء الغزالي، رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية بالقرنة، إن المجلس حرص على تكريم الطلاب المتفوقين قبل بدء العام الدراسي الجديد كتقليد سنوي، يهدف لتحفيز بقية الطلاب على التفوق، وتشجيع أولياء الأمور على منح مزيد من الاهتمام والرعاية لأبنائهم.

وخلال الاحتفالية، قدم رئيس المركز ووكيل الوزارة ومجلس الامناء جوائز مالية وهدايا عينية لأوائل الشهادات المختلفة، وللطلاب المتفوقين بمختلف مدارس مركز ومدينة القرنة والقرى التابعة.