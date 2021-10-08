أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي -
تعرف على لوائح معالجة تذاكر الطيران الملغاة بسبب الجائحة -
مجمع الملك فهد: إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي -
نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة -
"الاتصالات" تجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية -
تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي -
كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي -
بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء -
قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة -
تألق اوناجم وعمر السعيد وحفنى فى تقسيمة المستبعدين من لقاء توسكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس القرنة غرب الأقصر

Print
تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس القرنة غرب الأقصر تكريم الطلاب المتفوقين بمدارس القرنة غرب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس أمناء إدارة القرنة التعليمية برئاسة علاء الغزالي، مساء امس، أوائل طلاب مختلف الشهادات التعليمية بمدارس مركز ومدينة القرنة، والقري التابعة، وذلك في احتفالية أقيمت بقاعة الاجتماعات بمبني مجلس مدينة القرنة، لتحفيز الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

حضر الاحتفال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وحسان مرتضي، مدير إدارة القرنة التعليمية، ومحمد سيد بغدادي مدير إدارة الأقصر التعليمية، ومحمود أبوالوفا، وخيرت الطاهر، رئيسا مجلس أمناء الإدارة التعليمية بمدينتي الأقصر وارمنت.

وقال علاء الغزالي، رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية بالقرنة، إن المجلس حرص على تكريم الطلاب المتفوقين قبل بدء العام الدراسي الجديد كتقليد سنوي، يهدف لتحفيز بقية الطلاب على التفوق، وتشجيع أولياء الأمور على منح مزيد من الاهتمام والرعاية لأبنائهم.

وخلال الاحتفالية، قدم رئيس المركز ووكيل الوزارة ومجلس الامناء جوائز مالية وهدايا عينية لأوائل الشهادات المختلفة، وللطلاب المتفوقين بمختلف مدارس مركز ومدينة القرنة والقرى التابعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي