أخبار عاجلة

وزير الأوقاف يستقبل أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي -
تعرف على لوائح معالجة تذاكر الطيران الملغاة بسبب الجائحة -
مجمع الملك فهد: إطلاق نسخة محدثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي -
نجاح ولادة قيصرية خامسة عالية الخطورة لسيدة سعودية في المدينة -
"الاتصالات" تجدد التأكيد على موعد نهاية الفترة الانتقالية لنقل أسماء النطاقات السعودية -
تنطلق اليوم.. تعرف على قائمة بالعروض المشاركة بملتقى الإسكندرية المسرحي -
كاظم الساهر يفتتح حفلات «أمسيات خالدة» في إكسبو 2020 دبي -
بث مباشر الزمالك وتوسكر الكيني .. قناة مفتوحة مجانية تعلن نقل المباراة على الهواء -
قرار هام من توسكر الكيني قبل موقعة الزمالك بشأن إذاعة المباراة -
تألق اوناجم وعمر السعيد وحفنى فى تقسيمة المستبعدين من لقاء توسكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالمنيا غدًا

Print
قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالمنيا غدًا قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالمنيا غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الكهرباء بالمنيا عن انقطاع التيار الكهربائى غدا السبت، بدءًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة (لوحة أرض سلطان ايجيماك). ولفتت «كهرباء المنيا» إلى أن ذلك سيكون في عدد من المناطق بمدينة المنيا هى:

• بنك القاهرة بشارع الجمهورية- البنك الأهلى- بنك الاستثمار العربي.

• برج محمد فتحي – برج مرتجى – شركة المتحدة للأدوية – عمارة أحمد كمال

• شارع مصطفى فهمي – شارع ضمراني – شارع الجمهورية من ميدان بالاس حتى الكورنيش.

• الذهبية والميرميد – برج النساجون الشرقيون – مخبز لطفي صادق – شارع الملاح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي

وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي