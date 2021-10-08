قطع الكهرباء عن 4 مناطق بالمنيا غدًا

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أعلنت شركة الكهرباء بالمنيا عن انقطاع التيار الكهربائى غدا السبت، بدءًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وذلك لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة (لوحة أرض سلطان ايجيماك). ولفتت «كهرباء المنيا» إلى أن ذلك سيكون في عدد من المناطق بمدينة المنيا هى:

• بنك القاهرة بشارع الجمهورية- البنك الأهلى- بنك الاستثمار العربي.

• برج محمد فتحي – برج مرتجى – شركة المتحدة للأدوية – عمارة أحمد كمال

• شارع مصطفى فهمي – شارع ضمراني – شارع الجمهورية من ميدان بالاس حتى الكورنيش.

• الذهبية والميرميد – برج النساجون الشرقيون – مخبز لطفي صادق – شارع الملاح.