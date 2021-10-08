حملة الحصاد الصيفي لمكافحة القوارض والذباب بمدينة العريش

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، عن قيام وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش بحملة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا يرقات البعوض والبعوض البالغ.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن هذه الحملة هي حملة الحصاد الصيفى ، حيث ستبدأ من يوم 10 اكتوبر الجاري وحتي 14 نوفمبر المقبل، وتغطى جميع احياء العريش.

وأشار شوكة الي أن الحملة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والعميد ماجد محمد احمد رئيس مركز ومدنية العريش ، وتحت إشراف المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش