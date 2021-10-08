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وزير العدل : ندرس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين .. وخانة الديانة لن تلغى من البطاقة ()

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وزير العدل : ندرس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين .. وخانة الديانة لن تلغى من البطاقة (فيديو) وزير العدل : ندرس قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين .. وخانة الديانة لن تلغى من البطاقة ()

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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا بد من وجود إثبات رسمي لخانة الديانة، من أجل مسائل الأحوال الشخصية، موضحا أن الدستور ينص على أن المسلمين والمسيحيين واليهود كل منهم لديه شريعته ويستند إليها في أمور الأحوال الشخصية

وأضاف عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة والذي يتمثل في البطاقة الشخصية.

وكشف وزير العدل أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى ومن ثم إلى البرلمان.

المصرى اليوم

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