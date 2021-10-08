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قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المحاكم المصرية لديها ميزة إقامة الدعوى عن بعد، وتملك أرشيف إلكتروني لمختلق القضايا، فضلا عن مكتب أمامي بعدد كبير من المحاكم يجري فيه قيد الدعاوي والاستعلام عنها في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث عن الموظفين.

وأضاف عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد،أنه تم استحداث نظام تجديد الحبس أون لاين في القضايا الجنائية، مشيرا إلى أنه قبل نهاية العام ستعمل جميع محاكم الاستئناف بنظام تجديد الحبس عن بعد.

وتابع وزير العدل أن عدد القضايا في مصر وصل إلى 11 مليون قضية في السنة، موضحا أن ذلك يعكس الثقة في القاضي، لأن المجتمع المتحضر يلجأ إلى القضاء بدلا من أخذ الحق بالذراع.

وأردف عمر مروان أن ثقة المواطنين في القضاء دفعتهم إلى تقديم الدعاوي والقضايا مردفا «إذا لم أكن أثق في هذا القضاء لن أذهب إليه».