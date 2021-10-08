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قصة هروب طالبة من أسرتها في القاهرة .. والأمن يكشف التفاصيل وحقيقة الفيديو

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قصة هروب طالبة من أسرتها في القاهرة .. والأمن يكشف التفاصيل وحقيقة الفيديو قصة هروب طالبة من أسرتها في القاهرة .. والأمن يكشف التفاصيل وحقيقة الفيديو

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشف غموض اختفاء «آية .ف» 15 سنة من منطقة التبين بمحافظة القاهرة، بعد خروجها من منزلها لشراء المتطلبات المنزلية لولادتها، وتبين أنها تقيم مع صديقتها بمنطقة حلوان.

كانت شرطة مباحث قسم شرطة التبين، تلقي بلاغا من أسرة الطالبة تبلغ بالصف الثالث الإعدادي بتغيبها من المنزل، مؤكدين أنها خرجت من في الساعة السادسة مساء الإثنين الماضي لشراء بعض المستلزمات المنزل من أحد المحال التجارية بالمنطقة، ولم تعد مرة أخرى.

وأكدت أسرة الفتاة المتغيبة إنها لا توجد بينهما وبين أحد خلافات شخصية، وأشارت إلى خطف ابنتهم مستشهدًا بمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم فيه احد الأشخاص بإجبار فتاة تسير في الشوارع على استقلال مركبة توك توك رغما عنها.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتغيب الفتاة، وتمكن من عودة الفتاة إلى أسرتها سالمة ثلاث أيام من تغيبها، مؤكدة على أن الفتاة كانت تقيم برفقة صديقتها في مدينة حلوان، بسبب المعاملة السيئة من أسرتها.

وقالت التحريات أن الفيديو المتداول لحظة اختطاف فتاة في أحد شوارع دائرة القسم، قديم لفتاة أخرى كانت تعاني من إزمة نفسية وأحد أقاربها يجبرها لاستقلال التوك توك، لعودتها إلى أسرتها ولا توجد شبة جنائية وراء الواقعة.

المصرى اليوم

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