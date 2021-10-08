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المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع نجم بيراميدز

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المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع نجم بيراميدز المصري البورسعيدي يعلن تعاقده مع نجم بيراميدز

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أعلن النادي المصري البورسعيدي تعاقده رسميًا مع أحمد حمودي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع احمد حمودي، في صفقة انتقال حر، وذلك من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل.

وكان أحمد حمودي، تعرض للاصابة بقطع في وتر اكيليس، منعته من المشاركة مع بيراميدز طوال الموسم الماضي.

ودعم الفريق البورسعيدي صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبا نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي والياس الجلاصي لاعب خط وسط الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

المصرى اليوم

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