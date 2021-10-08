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قال تامر عبدالحميد، لاعب الزمالك السابق، إن الفارس الأبيض، يدفع ثمن أخطاء تخبط وفشل إدارى والمجاملات داخل القلعة البيضاء.

وأضاف تامر عبدالحميد، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، م«ايعانيه نادي الزمالك هي مشاكل إدارية وليست فنية، والجمعية العمومية وجمهور الزمالك هم فقط من يدفعون ثمن التخبط الإداري».

وتابع :«اللجنة الحالية تتحمل واحدة من أغرب القرارات في تاريخ النادي بإعادة حمدي النقاز، واللاعب التونسي حاليا لن يشارك وسيحصل على قيمة عقده كاملا وهو في قائمة الانتظار»

وشدد قائلا :«للأسف الشديد، يدفع ثمن أخطاء تخبط وفشل إدارى والمجاملات داخل القلعة البيضاء».