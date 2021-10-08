الأولمبية: لا صحة لحل اللجنة التنسيقية الخاصة بالجمعيات العمومية

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أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عدم صحة ما تناوله البعض في الفترة الأخيرة حول صدور حكم أو قرار بحل اللجنة التنسيقية الخاصة بالجمعيات العمومية بالاتحادات والأندية، وأن اللجنة ماضية في إنجاز المهام الخاصة بها والمحددة من قبل اللجنة الأولمبية بما لا يتعارض مع المهام الخاصة بباقي الجهات والهيئات والمحددة وفقا لما ورد في قانون الرياضة واللوائح التابعة له.

وتؤكد اللجنة أنها مع كل خطوة أو إجراء يهدف للحفاظ على الصالح العام والنفاذ لمجموعة واعية تقدر أهمية العمل العام، ووفقا لاجراءات قانونية معلومة ومعلنة .

وعبرت اللجنة عن تقديرها وكل الهيئات الرياضية للدور الذي تقوم به اللجنة التنسيقية في متابعة اعمال الجمعيات العمومية وما يسبقها من اجراءات.