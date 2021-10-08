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فاركو يعلن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

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فاركو يعلن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل فاركو يعلن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

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نجح نادى فاركو في التعاقد مع الجناح الدولي الكاميرونى إريك أيوك في صفقة انتقال حر لمدة 3 أعوام وذلك قبل غلق باب القيد الصيفى بلحظات قليلة.

وبعد انضمام أريك ايوك أصبح عدد الصفقات 22 استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف مهاجم وادى دجلة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

المصرى اليوم

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