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مرعب.. فتح باب المصعد بالطابق الـ12 ثم وقعت الكارثة

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فيديو مرعب.. فتح باب المصعد بالطابق الـ12 ثم وقعت الكارثة مرعب.. فتح باب المصعد بالطابق الـ12 ثم وقعت الكارثة
معلقون يتعجبون كيف فتح باب المصعد

فيديو مرعب.. فتح باب المصعد بالطابق الـ12 ثم وقعت الكارثة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مروعاً للحظة سقوط شاب مصري في بئر المصعد من الطابق الـ12 بأحد المباني السكنية بمحافظة الشرقية، شمالي شرق .

وحسب موقع " صدى البلد"، وقع الحادث مساء الأربعاء، في أحد الأبراج السكنية بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، حين كان الحلاق ميلاد رزق، 45 عاماً، يقوم بعمله بحلاقة شعر أحد الأشخاص في المبنى السكني، وعقب الانتهاء من عمله، توجه إلى المصعد للهبوط، وبالفعل ضغط على زر استدعاء المصعد، وعندما جذب باب المصعد وانفتح، اعتقد أن كابينة المصعد موجودة، فدخل إلى بئر المصعد، وسقط بعدها من ارتفاع 35 متراً إلى أسفل.

وأثار نشر الفيديو على موقع "فيسبوك" حالة من التعاطف مع الضحية، والتعجب من كيفية فتح باب المصعد دون وجود الكابينة، معتبرين أن ما حدث كان نتيجة إهمال أصحاب العقار والمسؤولين عن إدارته، والذين كان عليهم صيانة المصعد وإصلاح العطل.

وحسب "صدى البلد"، تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثة الضحية لفحصها ضمن تحقيقات النيابة في الحادث. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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