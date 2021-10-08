وكيل محافظ تنومة يدشن ورشة عمل "الممارسات الزراعية لأشجار الرمان"

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ضمن فعالية القافلة الزراعية الإرشادية بمنطقة عسير

دشن وكيل محافظ تنومة "ناصر بن عبدالرحمن الشهري"، الخميس، ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعالية القافلة الزراعية الإرشادية بمنطقة عسير ممثلة بمكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تنومة.

وتفصيلاً، تم تنفيذ ورشة عمل بعنوان "الممارسات الزراعية السليمة على أشجار الرمان" في مزرعة المواطن عبدالرحمن سعيد الشهري، ورحّب الدكتور "رضوان الياقتي" بالحضور وتحدث عن الممارسات الزراعية السليمة على أشجار الرمان.

وانتقل الحضور بعد ذلك إلى منطقة الحقل للتطبيق العملي بوجود المزارعين، ثم قدّم مدير مكتب المياه والبيئة والزراعة بتنومة "فايز بن فهد الشهري" دروعًا تذكارية لصاحب المزرعة وبعض الجهات الإعلامية.