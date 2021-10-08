كارتيرون: الانسحاب أمام الأهلي كان قرار رئيس النادي

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الأول، عن واقعة انسحاب الفارس الأبيض أمام منافسه الأهلي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الممتاز في النسخة قبل الماضية.

وقال المدرب صاحب الـ51 عاما في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: «الإنسحاب أمام النادي الأهلي في مباراة الدوري كان قرار رئيس النادي وقتها ولو القرار كان بيدي لوافقت على لعب المباراة الإنسحاب أمام المنافس ليس بالشئ الجيد».

وأضاف كارتيرون: «إدارة النادي الأهلي تعاملت معي بشكل راقي ومحترم حتى وإن كان القرار رحيلي عن النادي، أحترم الجميع في القلعة الحمراء».

وأكد باتريس كارتيرون على قدرة نادي الزمالك في معالجة أزمة وقف القيد وذلك بالاتجاه نحو البحث عن المواهب المميزة في قطاع الناشئين.