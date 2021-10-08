باحثة نسوية : خدمة الزوجة لزوجها جهاد في سبيل الله

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قالت سحر ناصر باحثة في شؤون المرأة، إن أهم شيء في العلاقة الزوجية هو الاحترام والمودة والرحمة، مشيرة إلى أنه «لو كل واحد احترم الواجب اللي بيقوم بيه على أكمل وجه مش هيحصل حالات انفصال».

وأضافت سحر ناصر خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن الزوجة المفروض تخدم زوجها وبيتها وأولادها، وهذا أكبر جهاد في سبيل الله، ولابد أن يقوم الزوج بواجبه على أكمل وجه، لافتة إلى أن الزوجة هي القائمة على الأعمال المنزلية.

وأوضحت أن هناك فرق بين بر الأهل، وحقوق الزوج، حيث لابد أن تؤجر المرأة من زوجها على رضاعتها لأبنائها، وخدمتها في منزل الزوجية، ولكن هذا لا يحدث في الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الحياة أصبحت اقتصادية مادية صعبة جدًا.

ونوهت الباحثة في شؤون المرأة، بأن المجتمع في العالم كله أصبح به خلل عندما سمح الزوج لزوجته بأن تشارك ماديًا لأن الظروف أصبحت صعبة، ولذلك يجوز تقسيم الأدوار.