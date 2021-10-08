كارتيرون: لبيب قائد جيد والزمالك يدفع ثمن أخطاء الماضي

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أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، بالمجهود الذي تقوم به اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

ووصف المدرب الفرنسي، حسين لبيب، بالقائد الجيد الذي يتمتع بذكاء كبير ويقدم الاحترام إلى الجميع بالإضافة إلى مواجهة الأزمات وحلها، مؤكدًا في الوقت ذاته على قدرة النادي في تجاوز أزمة القيد بالاعتماد على قطاع الناشئين.

وأضاف باتريس كارتيرون خلال ظهوره التلفزيوني عبر شاشة أون تايم سبورت: «الزمالك يدفع الأن ثمن أخطاء الماضي، ونحتاج إلى الإستقرار خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة تحقيق النتائج الجيدة».