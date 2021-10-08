جامعة الزقازيق تحقق إنجازا جديدا ضمن التصنيفات الدولية

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حققت جامعة الزقازيق انجازا جديدا بالتصنيفات الدولية بظهورها ضمن أفضل 251- 300 جامعة في تخصص علوم الحاسب على مستوى العالم، والثاني محليا، كما ظهرت ضمن أفضل 301–400 في تخصص الهندسة على مستوى العالم، والأول محليا.

وأشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف الدولي تايمز هاير إيديوكاشن حسب التخصص 2022«، مؤكداً على اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بكافة الامكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

من جانبه أوضح الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، أن التصنيف الدولي تايمز هاير ايديوكاشن يتضمن خمسة تخصصات، وهي علوم الحاسب (computer science)، العلوم الصحية والسريرية (Clinical & health)، الهندسة (engineering)، علوم الحياة (Life Sciences)، العلوم الفيزيائية (Physical Sciences)، ويعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية في مجالات: التعليم «البيئة التعليمية بنسبة 30 %»؛ البحث «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30 %»؛ الاستشهادات «تأثير البحث بنسبة 30 %»؛ العلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5 %»؛ ودخل الصناعة«نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %».

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه في ضوء التصنيف الدولي «تايمز هاير ايديوكاشن حسب التخصص 2022»، حققت الجامعة تقدما ملحوظا عن تصنيف العام الماضي حيث حصلت جامعة الزقازيق على الترتيب 301–400 عالميا في تخصص الهندسة والأول محليا متقدمة 100 مركزا عالميا عن تصنيف العام الماضي، كما حافظت على الترتيب 251–300 عالميا والثاني محليا في تخصص علوم الحاسب، والترتيب 501–600 والثاني محلياً في تخصص العلوم الفيزيائية متقدمة 100 مركزاً عالمياً عن تصنيف العام الماضي، كما حصلت على الترتيب 501–600 والثالث محلياً في تخصص علوم الحياة متقدمة 100 مركزاً عالمياً عن تصنيف العام الماضي، كما حصلت على الترتيب 601-800 والسادس محلياً في تخصص العلوم الصحية والسريرية.