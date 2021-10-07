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الأردنية زين عوض تحضر مهرجان «الجونة السينمائي»

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الأردنية زين عوض تحضر مهرجان «الجونة السينمائي» الأردنية زين عوض تحضر مهرجان «الجونة السينمائي»

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تستعد النجمة الأردنية زين عوض، لحضور الدورة الخامسة لمهرجان «الجونة السينمائي» وتعد ضيفة شرف على المهرجان للمرة الأولى.

وأكدت زين، في تصريحات صحفية أنها سعيدة بحضورها مهرجان «الجونة السينمائي» وأنه من المهرجانات الهامة في والعالم العربي نظرا لاستضافته لعدد كبير من الأفلام على المستوى العالمي.

كانت زين بعد النجاح الذي حققته في مهرجان جرش للثقافة والفنون. فرضت نفسها نجمة لحفل ختام «مهرجان الأردن للإعلام العربي» الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان وحظي بتواجد عدد كبير من الإعلاميين والفنانين العرب.

أعربت الفنانة زين عوض، عن سعادتها بإطلاق كليب ميدلي للفنانة سميرة توفيق أغنية «حيالله بليالي الكيف». وأكدت أهمية العمل في إعادة إحياء التراث، الذي تغنت به سمراء البادية ونشرته في الوطن العربي.

يُذكر أن الأغنية من توزيع الفنان محمد القيسي وإنتاج أبوحمدة، وتنسيق ابراهيم العبدلات وإخراج جلال عبدالحميد.

المصرى اليوم

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