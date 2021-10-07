الاهلي يحسم تجديد عقد معلول عقب عودته من منتخب تونس

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ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة مع منتخب بلاده من أجل مناقشة تجديد عقده.
ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي في معسكر منتخب تونس، استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة، تجديد عقد المحترف التونسي، بعد الاتفاق المبدئي على استمراره داخل التتش بالجزيرة، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.
واتفق الأهلي مع النجم التونسي على تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، على أن يتم إعلان تجديد العقد عقب نهاية التوقف الدولي.