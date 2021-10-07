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الاهلي يحسم تجديد عقد معلول عقب عودته من منتخب تونس

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الاهلي يحسم تجديد عقد معلول عقب عودته من منتخب تونس الاهلي يحسم تجديد عقد معلول عقب عودته من منتخب تونس

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‎ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة مع منتخب بلاده من أجل مناقشة تجديد عقده.

‎ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي في معسكر منتخب تونس، استعدادًا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات المقبلة في قطر عام 2022.

‎ومن المنتظر أن تشهد الجلسة، تجديد عقد المحترف التونسي، بعد الاتفاق المبدئي على استمراره داخل التتش بالجزيرة، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

‎واتفق الأهلي مع النجم التونسي على تمديد عقده لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، على أن يتم إعلان تجديد العقد عقب نهاية التوقف الدولي.

المصرى اليوم

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