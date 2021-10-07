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قال اللواء سمير فرج مدير الشؤون المعنوية الأسبق، وأحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة، إن سبب نزول دموعه أثناء حديثه عن ذكرياته مع الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر هو كون الرئيس صاحب قرار منذ أن كان ملازما بالقوات المسلحة، وخلص الوطن من الإخوان، موضحا أنه لم يبك في حياته إلا ثلاث مرات.

وأضاف سمير فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد أنه توقع قرار 30 يونيو من الرئيس السيسي، لأنه اعتاد على رؤيته دائما خلال عملهما معا في القوات المسلحة يتخذ القرار المناسب.

وأردف مدير الشؤون المعنوية الأسبق، وأحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة أن الرئيس السيسي كان أحدث عضوا في المجلس العسكري، ورغم ذلك تمكن من اتخاذ قرار سيخلد اسمه في التاريخ، ويعتبر أعظم قرار اتخذه الرئيس السيسي وجنب مصر من تبعات حكم الإخوان.

وعن تعليق الرئيس السيسي بأن العين لا تعلو على الحاجب، قال سمير فرج إن الرئيس أعطي درسا عظيما لجميع الحضور، ودخل قلوب المصريين بطريقة كبيرة حينما تحدث بهذا الأسلوب المحترم وهو في منصب رئيس الجمهورية، مضيفا أنه تحدث عن الرئيس بعفوية دون تكلف.