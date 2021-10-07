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صحة الشرقية تتابع العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا

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صحة الشرقية تتابع العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا صحة الشرقية تتابع العمل بمركز تطعيم لقاح كورونا

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واصل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، متابعته المستمرة لسير العمل بمركز تطعيم المواطنين بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، وعلى مدار الساعة، للتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، الذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، موجهاً بسرعة تسجيل وتطعيم جميع المواطنين دون انتظار رسالة بموعد أو مكان التطعيم، كما تابع وكيل الوزارة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح، وقام بالتأكد من تطعيم المواطنين وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وكذلك تسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة تيسيراً على المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.


كما تابع وكيل الوزارة تسليم وتوزيع اللقاحات للإدارات الصحية المختلفة بالمحافظة، موضحا استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا. وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركزا طبيا، فيما بلغ عدد مراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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