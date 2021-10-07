جمع 4.5 مليون جنيه.. موظف بالدقهلية يُحصّل لنفسه 752 مخالفة إزالة وهدم

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الإدارات المحلية بالدقهلية، لقيامه بإستغلال مركزه الوظيفى وعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات لعدد من المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية لـ(747) حالة.

وكان من المقرر تحصيل المبالغ المالية فيها وتوريدها للخزينة العامة للدولة.

وكذا قيامه بتحصيل رسوم تأمين نقل مخلفات الهدم لـ(5) حالات واختلاسها لنفسه وعدم توريدها للخزينة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح وتربيح الغير بإجمالى مبلغ مالى تجاوز 4 ملايين ونصف جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.