«وسط زحمة الأخبار مش منتبهين».. هنيدي يوجه رسالة دعم للمشاركين في «مستر أوليمبيا»

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وجه الفنان محمد هنيدي رسالة دعم للأبطال المصريين المشاركين في بطولة مستر أولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام؛ بيج رامي وأحمد شعبان وأحمد الورداني وحسن مصطفى.

وكتب هنيدي على صفحته على الفيسبوك: «فخر مصر البيج رامي ومعاه 3 شباب مصريين بدأوا اليوم المنافسة على مستر أولمبيا»، وتابع: «أنا شايف إننا وسط زحمة الأخبار مش منتبهين ليهم أوي».

وطلب هنيدي من متابعيه دعم اللاعبين المشاركين في المنافسة، قائلاً: «ياريت كل مصر والمصريين ندعمهم ونقف جنبهم»

يذكر أن البطل المصري بيج رامي فاز بالبطولة العام الماضي.

وتنطلق اليوم الخميس فعاليات بطوله مستر اولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام 202‪1 والتي تستكر لمدة 3 ايام في الفتره من 7 إلى 10 اكتوبر الجاري في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية..

وتعتبر مستر أولمبيا من اقوي بطولات المحترفين في كمال الاجسام في العالم، وتشهد البطوله هذا العام ولأول مره في تاريخها مشاركة اربعة اسماء مصرية عربية وهم: البطل المحترف وصاحب اللقب 202‪0 ممدوح السبيعي الشهير ب «بيج رامي» والمدافع بقوه عن لقبه هذا العام.

ويصاحبه في منافسات فئة الوزن المفتوح الابطال المحترفين المصريين محمد شعبان، وحسن مصطفي، بينما يشارك البطل المحترف المصري احمد الورداني صاحب السمتري المميز في فئة وزن 212 أي 96 كلجم.