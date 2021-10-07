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تمكن منتخب السعودية من تحقيق الفوز على ضيفه اليابان بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

سيطر الأخضر على مجريات اللعب خلال معظم أوقات اللقاء مع القيام بعدد من المحاولات الهجومية التي أسفرت عن انفرادات محققة كان أبرزها بقدم سلمان الفرج في الدقيقة 49 ولكن تألق حارس اليابان، فيماء جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب السعودية إلى 9 نقاط في وصافة جدول ترتيب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة الصدارة، وتوقف رصيد اليابان عند 3 نقاط في المركز الرابع.