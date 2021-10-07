"النيابة العامة": خرق أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي يوجب المُساءلة الجزائية

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عقوبة المخالف غرامة مالية 200 ألف ريال والسجن حتى سنتين.. ونفسها لغير السعودي مع الإبعاد

قالت النيابة العامة إنه يُحظر مخالفة أحكام العزل أو الحجر الصحي المؤسسي الصادر عن الجهة المختصة من قبل المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، وخرق أي من ذلك يوجب المُساءلة الجزائية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تصل عقوبة من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها 200.000 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى سنتين".

وتابعت: "حال ارتكاب الواقعة من قبل غير السعودي يتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائياً بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه".

وأردفت: "إذا تكرر ارتكاب الواقعة تُضاعف العقوبة الموقعة في السابقة عنها".النيابة العامة