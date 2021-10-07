أخبار عاجلة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

ذوو سيدة أجنبية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

Print
ذوو سيدة أجنبية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين ذوو سيدة أجنبية يتبرعون بأعضائها لإنقاذ حياة مرضى أردنيين

جى بي سي نيوز : – تبرع ذوو سيدة من الجنسية الأميركية، تبلغ 64 عامًا، بأعضائها، بعد أن توفيت بجلطة دماغية، وذلك بهدف إنقاذ حياة عدد من مرضى الفشل العضوي الأردنيين.
وقالت مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء، الدكتور أنور النويري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر المركز لزراعة الأعضاء وبالتعاون مع الكوادر الطبية المعنية في مستشفى بالقطاع الخاص قاموا بفصل أعضاء المتوفية، وزرعها لمستحقيها من المرضى المسجلين على قائمة الانتظار الوطنية. وأشار إلى أن الكوادر الطبية نجحت في زراعة كلية لمريضة تبلغ من العمر 46 عامًا، وتمت عملية الزراعة في مستشفى الأمير حمزة اليوم الخميس، وتم زرع الكلية الثانية لمريضة تبلغ من العمر 67 عامًا في مستشفى خاص، بينما تم نقل الكبد إلى الخدمات الطبية الملكية ليتم زراعته لأحد المرضى، وكذلك تم نقل القرنيتان إلى بنك العيون، بالتنسيق مع الكوادر الطبية من الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة. وأكد الدكتور النويري ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء بين أبناء المجتمع، لأن العمل الإنساني والتطوعي سلوك نبيل على الجميع ممارسته والتمسك به وتعزيزه. -

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا

نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا