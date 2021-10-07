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بث مباشر الآن .. ضد ليبيا في تصفيات 2022.. محمد صلاح يقود الفراعنة

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بث مباشر الآن .. مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.. محمد صلاح يقود الفراعنة بث مباشر الآن .. ضد ليبيا في تصفيات 2022.. محمد صلاح يقود الفراعنة

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي يخوض المنتخب الوطني الجمعة 8- 10- 2021 أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

منتخب على موعد مع مباراة هامة وقوية أمام نظيره ليبيا الشهر المقبل حيث يسعى المنتخب الوطني تصحيح مساره من جديد والفوز خلال المباراتين المقبلتين لاستعادة صدارة ترتيب مجموعته السادسة الذي تصدرها المنتخب الليبي بعد فوزه المتتالي في الجولتين السابقتين.

وتلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا يؤكد خلال موعد مباراة مصر وليبيا الشقيقية الجديد، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على أرض ليبيا. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد فوز ليبيا على أنجولا بالجولة الثانية.

منتخب ليبيا تصدر المجموعة السادسة المتواجد بها المنتخب المصري الأول، بعدما حقق فوزا غاليا وهاما على نظيره الأنجولي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء 7- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

ليبيا تتصدر برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، ومنتخب مصر في الوصافة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، الأول أمام أنجولا بهدف دون رد، والثاني بتعادل إيجابي 1/1 أمام الجابون التي أنهت مشوار حسام البدري مع المنتخب الوطني الأول، وجعلت أحمد مجاهد يقرر إقالته مع جهازه بالكامل سواء الإداري أو الفني. وجاء المنتخب الجابوني في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، أما المنتخب الأنجولي فجاء متذيلا المجموعة السادسة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بعد الجولة الثالثة اضغط هنا

المصرى اليوم

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