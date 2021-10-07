لماذا لم يكشف فيسبوك عن السبب الحقيقي لشلل مواقع التواصل؟

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قال مصطفى البرماوي، خبير مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني، إن العطل الذي حدث لتطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام ترك تأثيرا كبيرا على أسهم الشركة، موضحا أن شركة آبل أيضا منعت عن فيسبوك تنفيذ عمليات تتبع للمستخدمين وذلك أدى إلى هبوط أسهم الشركة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن، خطأ تعطل التطبيقات الثلاثة كان جسيما، ومن الوارد أن يكون متعمدا. وتابع خبير مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني أن شركة فيسبوك لديها تحفظ حول توضيح الأسباب الحقيقية وراء العطل الذي حدث، مضيفا أن الشركاء والمستثمرين لم يعلموا حتى الآن السبب الحقيقي الذي أدي إلى العطل.

وأشار مصطفى البرماوي إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن قيام طفل صيني باختراق شركة فيسبوك، موضحا أن ما حدث مع الشركة العملاقة لا ينتج عن اختراق بل هناك عدة شبهات تحوم حول الأمر، وربما يكون خطأ اعتيادي أدى لكارثة وليس هجوما أو مؤامرة.

وأردف خبير مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني أنه من المتوقع أن يصدر الكونجرس الأمريكي قوانين من شأنها تنظيم عملية إدارة شركات مثل فيسبوك التي تمارس تأثيرا على المناخ العام في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، مضيفا أن الشارع الأمريكي لا يعتبر فيسبوك عدوا، ويتعامل معه على أنه صديق.