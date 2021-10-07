مع احتفالات أكتوبر .. يوم رياضي ثقافي ترفيهي لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)

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تزامناً مع احتفالات الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لخميس، فعاليات «يوم رياضي ثقافي ترفيهي» لقاطني مركز ومدينة برج العرب بقري بهيج والغربانيات وأبوصير ببرج العرب، تستمر على مدار ٣ أيام، وتأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أكد المحافظ أننا حرصنا على التواجد بحضور جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والمسؤولين بين أهالينا بقري برج العرب للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصرى. وأشار إلى أن تلك هي المرة الرابعة التي يتواجد بينهم ويستمع إليهم بتواجد جميع القيادات التنفيذية، مؤكداً على التواجد الدائم والمستمر لخدمة أهالينا بالقرى.

وفي استجابة فورية لأهالي برج العرب؛ وجه المحافظ بتوفير ٤٠٠ كرسي و١٠٠ منضدة لمركز شباب بهيج ببرج العرب،وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على استعداد تام لتوفير جميع الاحتياجات أهالي.

من جانبها؛ ثمنت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، جهود جميع الأجهزة والمديريات المشاركة في فعاليات اليوم، موضحة أن الفعاليات تتضمن العديد من الخدمات المجتمعية والأنشطة المختلفة وعلى رأسها؛ إقامة معرض للأسر المنتجة، ومبادرة لأ أمية، وإقامة مهرجان رياضي (دوري كرة قدم خماسي)، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في برج العرب، وبرامج تدريب وندوات تثقيفية عن المشروعات الصغيرة، وإقامة قافلة طبية مصغرة، وإقامة احتفالية فنية للأطفال المشاركين.

وأضافت أنه يشارك في الفعاليات العديد من الأجهزة التنفيذية كمديرية الشباب والرياضة ومديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى والمجلس القومي للمرأة والقوى العاملة، والتموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مبادرة مشروعك ومديرية الصحة.

تزامناً مع احتفالات أكتوبر .. إطلاق "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)

تزامناً مع احتفالات أكتوبر .. إطلاق "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)

تزامناً مع احتفالات أكتوبر .. إطلاق "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)

تزامناً مع احتفالات أكتوبر .. إطلاق "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)

تزامناً مع احتفالات أكتوبر .. إطلاق "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)

تزامناً مع احتفالات أكتوبر .. إطلاق "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)

تزامناً مع احتفالات أكتوبر .. إطلاق "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لأهالي برج العرب في الإسكندرية (صور)