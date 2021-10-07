أخبار عاجلة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تكريم 100 من حفظة القرآن في الإسكندرية (صور)

Print
تكريم 100 من حفظة القرآن في الإسكندرية (صور) تكريم 100 من حفظة القرآن في الإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، في حفل ختام المسابقة القرآنية الكبرى التي تنظمها إحدى الشركات الصناعية في الإسكندرية تحت إشراف ورعاية الأزهر الشريف، لأهالي منطقتي النهضة والعامرية في إطار المشاركة المجتمعية الذي تقوم به الشركة نحو التنمية المستدامة.

وكرم المحافظ 100 من حفظة القرآن الكريم من أبناء منطقتي النهضة والعامرية، مشيداً بتميزهم، معربا عن سعادته وفخره بتواجده بين أبنائه من حفظة القرآن الكريم.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على الاحتفالية والتي يتم تنظيمها للعام العاشر على التوالى، مؤكداً على دور المشاركة المجتمعية لشركات البترول في خدمة أهالي المناطق المحيطة بها.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور والمعلمين الذين حرصوا على توجيه أبنائهم وغرس القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصر، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتميزين في كافة المجالات.

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)
تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان

رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان