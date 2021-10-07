تكريم 100 من حفظة القرآن في الإسكندرية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، في حفل ختام المسابقة القرآنية الكبرى التي تنظمها إحدى الشركات الصناعية في الإسكندرية تحت إشراف ورعاية الأزهر الشريف، لأهالي منطقتي النهضة والعامرية في إطار المشاركة المجتمعية الذي تقوم به الشركة نحو التنمية المستدامة.

وكرم المحافظ 100 من حفظة القرآن الكريم من أبناء منطقتي النهضة والعامرية، مشيداً بتميزهم، معربا عن سعادته وفخره بتواجده بين أبنائه من حفظة القرآن الكريم.

ووجه المحافظ الشكر إلى جميع القائمين على الاحتفالية والتي يتم تنظيمها للعام العاشر على التوالى، مؤكداً على دور المشاركة المجتمعية لشركات البترول في خدمة أهالي المناطق المحيطة بها.

كما وجه الشكر لأولياء الأمور والمعلمين الذين حرصوا على توجيه أبنائهم وغرس القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وازدهار لمصر، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتميزين في كافة المجالات.

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)

تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم في الإسكندرية (صور)