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أرمين لاشيت يعرب عن استعداه للتنحي عن رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي

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أرمين لاشيت يعرب عن استعداه للتنحي عن رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت يعرب عن استعداه للتنحي عن رئاسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي

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أعرب رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أرمين لاشيت، الخميس، عن استعداده للتنحي عن رئاسة الحزب الذي تنتمي إليه أنجيلا ميركل بعد الخسارة الكارثية في الانتخابات الأخيرة.

وقال لاشيت للصحفيين: "سنتعامل بسرعة مع مسألة هيكلية الاتحاد المسيحي الديمقراطي، من رئيس الحزب مرورا بقيادته وصولا إلى لجنته التنفيذية الفيدرالية".

وأكد أنه سيقترح موعدا لعقد مؤتمر للحزب لإيجاد تسوية لهذه القضايا.

وجرت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا نهاية سبتمبر الماضي، حيث فاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بالانتخابات، وحصل على نسبة 25.7% من أصوات الناخبين، فيما حققت كتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي أدنى نتيجة لها في تاريخها، بنسبة أقل من 8.8%.

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