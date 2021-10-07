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جى بي سي نيوز : – أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 وفيات و1056 إصابة كورونا جديدة في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10783 وفاة و830944 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.78 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الأربعاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 13457 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 45 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 46 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 417 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 22 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 11 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 871 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 806704 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27901 فحوص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10265515 فحصاً.