أخبار عاجلة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة -
تغطية خاصة من RT لتطورات الأوضاع في لبنان -
وزير المالية: استكمال مسيرة «رقمنة الاقتصاد» عقب نجاح الفاتورة الإلكترونية -
توقعات بموجة تضخمية بعد ازمة كورونا و التيسيرات النقدية لاقتصاديات العالم -
فحص ٣٠٢٠ طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بالشرقية -
رئيس جامعة المنوفية يشهد حفل استقبال الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان -
السبت .. فصل الكهرباء عن 3 قرى بمركز بني سويف لصيانة المغذيات -
خالد جلال: الدوري سيكون صعبًا على الجميع -
«إعلام النواب» تطالب بتوعية الجمهور بقانون الرياضة قبل العودة للملاعب -
"الصحة": تسجيل  46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  49 خلال الـ24 ساعة الماضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

9 وفيات و1056 إصابة كورونا جديدة

Print
9 وفيات و1056 إصابة كورونا جديدة 9 وفيات و1056 إصابة كورونا جديدة

جى بي سي نيوز  : – أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 وفيات و1056 إصابة كورونا جديدة في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10783 وفاة و830944 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.78 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الأربعاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 13457 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 45 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 46 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 417 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 22 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 11 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 871 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 806704 حالة.

كما أشار إلى إجراء 27901 فحوص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10265515 فحصاً.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

تعليق ثالث لتحقيقات "مرفأ بيروت".. والحكومة تناقش الأزمة

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا

نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا