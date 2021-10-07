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زواتي تكشف موعد إيصال الكهرباء للبنان

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زواتي تكشف موعد إيصال الكهرباء للبنان زواتي تكشف موعد إيصال الكهرباء للبنان

جي بي سي يوز :- عبّرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، عن أملها بإيصال الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي "بحثنا الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان".

وأضافت زواتي: "نأمل بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري".

وأشارت إلى أن لبنان "يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي"، مؤكدة أن "أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر".

وكان وزراء الطاقة في كل من الأردن ومصر ولبنان وسوريا، قد أعلنوا في سبتمبر، الاتفاق على خارطة طريق من أجل تزويد لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، بالكهرباء مرورا عبر الأراضي السورية ، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

وأشارت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان وقتها إلى أنه "تم خلال اجتماع وزراء الطاقة والكهرباء في الأردن وسوريا ولبنان الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية".

ووفق البيان فقد "تم خلال اجتماع اليوم تقديم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد".

جي بي سي نيوز

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