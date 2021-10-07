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ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة للبنان تصل بانياس في سوريا

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ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة للبنان تصل بانياس في سوريا ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة للبنان تصل بانياس في سوريا

جي بي سي نيوز :- قالت خدمة تانكر تراكرز لتتبع حركة الناقلات على تويتر إن الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود الإيراني إلى لبنان قد وصلت مرفأ بانياس في سوريا.

وتقول جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران إن الشحنات التي تستوردها ستخفف أزمة الطاقة التي تصيب البلاد بالشلل.

كان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال الشهر الماضي إن شحنات الوقود الإيراني تشكل انتهاكا لسيادة لبنان.

وبالرغم من معارضة ميقاتي، تستمر إيران بإرسال شحنات الوقود إلى لبنان، عبر سوريا، وهو ما أظهره موقع مراقبة السفن.

سكاي نيوز 

 

جي بي سي نيوز

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