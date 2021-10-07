أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الملك يلتقي رؤساء وزراء ووزراء سابقين

Print
الملك يلتقي رؤساء وزراء ووزراء سابقين الملك يلتقي رؤساء وزراء ووزراء سابقين

جى بي سي نيوز :-أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة مهمة لترجمة هذه المخرجات إلى تشريعات وممارسة حزبية قائمة على البرامج.
وأشار جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الأربعاء، رؤساء وزراء ووزراء سابقين، إلى أهمية جهود الجميع، ومن بينهم الأحزاب، للمضي قدما في التحديث السياسي.

وفيما يتعلق بالإصلاح الإداري، جدد جلالة الملك التأكيد على أنه يعد جزءاً مهماً من حل المعضلات الاقتصادية، وأنه لا يمكن تحقيق التقدم في الإصلاح الاقتصادي دون الإداري.
وتطرق جلالته إلى مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً وجود دعم إقليمي ودولي كبيرين للأردن.
كما أعاد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمه للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على مواصلة الأردن العمل على حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، بموجب الوصاية الهاشمية عليها،وفق بترا .

وتحدث جلالته عن التنسيق الأردني مع العراق ومصر، وعلاقات المملكة مع دول الإقليم، التي تشكل أدوات قوة لها لمنفعة الاقتصاد.
من جهتهم، أكد الحضور أهمية رؤية جلالة الملك بالسير في الإصلاح بشكل متواز ومتزامن على المسارات السياسية والإدارية والاقتصادية، والمضي قدما في التحديث السياسي بعد انتهاء اللجنة الملكية من عملها.

ولفت الحضور إلى أهمية تكثيف الجهود لمحاربة آفة المخدرات ومنع تهريبها عبر الحدود والحد من انتشارها لحماية المجتمع، وخاصة فئة الشباب، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الجهود لتطوير قطاع التعليم ودعمه.
وأشادوا بمواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين زيد الرفاعي، وأحمد عبيدات، والدكتور فايز الطراونة، وفيصل الفايز، والوزراء السابقين عدنان أبو عودة، والدكتور جواد العناني، وعبدالإله الخطيب.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
-

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

توقف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت

المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت يصدر مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق

نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا

نتائج الفحوصات أظهرت إصابة مراجعين لمستشفى جرش بجرثومة شيغيلا

نصر الله يعرض التوسط لدى إيران لشراء الوقود بشكل رسمي

نصر الله يعرض التوسط لدى إيران لشراء الوقود بشكل رسمي