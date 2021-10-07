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«الضرائب»: أسبوعان مهلة للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل أول أكتوبر 2021

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«الضرائب»: أسبوعان مهلة للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل أول أكتوبر 2021 «الضرائب»: أسبوعان مهلة للشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل أول أكتوبر 2021

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أعلن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات في الأول من أكتوبر ٢٠٢١، التي لم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب تداعيات «كورونا» أو غير ذلك، فإنه يتم منحها مهلة استثنائية أسبوعين من التطبيق الإلزامى بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول أكتوبر ٢٠٢١، مثل: مستند الشحن، وإفادة رسمية من الميناء الوسيط، أو التوكيل الملاحى بورودها إلى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر الحالي لأي سبب.

أوضح «غتوري»، في بيان لوزارة المالية- الخميس- أنه بالنسبة لشحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية، فإنه يتم السماح بإدراج البنود الجمركية الرئيسية، ويقوم موظفو الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة.

وأفاد البيان بانتظام حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التي يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميدانى بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أي تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفورى معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفنى العاجل.

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