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«التنظيم والإدارة» تعلن تسوية عدد 2869 موظفًا في الدولة خلال سبتمبر الماضي

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«التنظيم والإدارة» تعلن تسوية عدد 2869 موظفًا في الدولة خلال سبتمبر الماضي «التنظيم والإدارة» تعلن تسوية عدد 2869 موظفًا في الدولة خلال سبتمبر الماضي

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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ «التسوية» لعدد ٢٨٦٩ موظفا بوحدات الجهاز الإداري للدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه من الوحدات التي تم التسوية بها منها، وزاراتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للتأمين الصحي، ودواوين عموم محافظات سوهاج، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، مطروح، الشرقية، وبني سويف..، لافتا إلى أن إعادة التعيين «التسوية» مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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