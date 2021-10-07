مساعد وزير المالية: منظومة التسجيل المسبق للشحنات تسير بخطى ثابتة

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قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، الخميس، إن نتائج لقاءاتها ببعض المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين بالمنافذ الجمركية تعكس أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» تسير بخطى ثابتة، وأن هناك تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال في مختلف روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، يُجسد شراكة حقيقية من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي.

وأشارت في بيان لوزارة المالية، الخميس، إلى أنها تحرص على التواصل المستمر مع ممثلى مجتمع الأعمال.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنهما لم يتلقوا أي شكاوى أو ملاحظات من المستوردين بشأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأكد البيان أن نظام حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالى، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التي يحرص عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية، من خلال توجيهاته المستمرة للمسؤولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميداني بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أي تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفوري معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفني العاجل.