الضرائب: ضخ دماء جديدة بالمصلحة وتدريب 1492 مأمور فحص وحصر من المعينين الجدد

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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب اهتمام وزيرالمالية ومتابعته الدقيقة لعملية تدريب وتأهيل المعينين الجدد بالمصلحة، إيمانا بأهمية تدريب الكوادرالبشرية، وتنمية مهاراتهم، وإعدادهم لتولي المسئوليات بما يتفق ويتلاءم مع متطلبات العمل والتي تشهد العديد من مشروعات التطويروالميكنة .

وقال عبدالقادر- في بيان للمصلحة الخميس- إن اختيارالمعينين الجدد جاء وفقا لمعاييروشروط محددة اعتمدت على الكفاءة واتسمت بالموضوعية والشفافية، مؤكدا أن الدكتورايهاب أبوعيش، نائب وزيرالمالية لشئون الخزانة العامة أشراف على كافة خطوات وإجراءات هذه المسابقة وراجع كافة المعاييروشروط الاختياربنفسه.

كما اشرف ابو عيش حسب البيان على البرنامج الذي تم من خلاله عملية التقديم حتى تكون كافة مراحل المسابقة تتم بالشفافية والعدالة المطلوبة، وذلك من خلال حرص وزارة المالية وحرصه الشخصي على اختيارأفضل العناصرالشابة لضخ أفكارجديدة ومبادرات مبتكرة تتلاءم مع المتطلبات الحالية للعمل بمصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على اهتمام وزارة المالية ليس فقط بضخ الدماء الشابة في قياداتها، ولكن أيضا الاهتمام بضخ تلك الدماء في العاملين بكافة المصالح الإيرادية التابعة لها لإحداث التطوير المنشود .

وأعرب عبدالقادرخلال لقائه مع المعينين الجدد عن سعادته البالغة بضخ دماء جديدة والتى ستعيد للمصلحة شبابها وقوتها وستعمل على الوصول بها إلى مصاف المصالح الضريبية في الدول المتقدمة، لاستكمال ما بدأته من مشروعات التحول الرقمي والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليا .

وقال إن المصلحة ستتولى إعداد المعينين الجدد وتوفيرالبرامج التدريبية التي تسهم في تطويرمهاراتهم بما يناسب متطلبات العمل والوظائف. مضيفا أن إختيارهم جاء وفقا لمعاييردقيقة وموضوعية .

وحول الخطة التدريبية الخاصة بالمعينين الجدد بمصلحة الضرائب، اعلن رضا عبدالقادر بدء تدريب 1492 مأمورفحص وحصرمن المعينين الجدد بمراكزتدريب المصلحة بفروعها المختلفة (دخل – قيمة مضافة)، موضحًا أنه يتم مراعاة توحيد مضمون ومحتوى التدريب وكذلك المادة التدريبية الخاصة بالبرامج المدرجة بالخطة التدريبية المعدة للمعينين الجدد بغض النظرعن اختلاف أماكن التدريب والمدربين .

وقال إنه يتم حاليا تنفيذ مجموعة من البرامج المختلفة في شتى مجالات التخصص بالمصلحة وتتضمن برامج الفحص، الحصر، التدريب الادارى، واللغات.

وأشارعبدالقادرالى وضع برامج تدريبية تستهدف تهيئة المعينين الجدد للاندماج والانخراط في منظومة العمل بمصلحة الضرائب، والتركيزعلى المهام المتوقع إسنادها لهم خلال السنة الأولى من عملهم وتبصيرهم بكيفية تنفيذها على وجه الدقة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة بشأنها بما يضمن جاهزيتهم واستعدادهم لأداء تلك المهام .

وأضاف أنه هذه البرامج التدريبية تتضمن القوانين والإجراءات واللوائح الخاصة والمنظمة لشئون العمل بالمصلحة، وكذلك اكساب وتنمية معارفهم بالحقوق وواجبات في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وأيضا تنمية مهاراتهم في فن الاتصال ومهارات التفاوض مع العملاء وكيفية ادارة الصراعات، وكذلك إدارة الذات ومهارات إدارة فرق العمل والعمل الجماعى، لافتًا إلى أنه يتم تأهيل العاملين للميكنة والتطوير .

وفي ختام لقاء رئيس مصلحة الضرائب مع المعينين الجدد طالبهم بأن يكونوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، والحرص على العمل الجماعى وبروح الفريق وبذل قصارى الجهد لإعلاء شأن المصلحة وأن يضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة.