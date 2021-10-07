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جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج

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جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج جمارك رفح تضبط محاولة تهريب نقد مصري للخارج

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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح برئاسة الدكتور أحمد خليل مدير عام الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فبناءا على إخبارية سرية مشتركة مقدمة إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح مفادها إعتزام المدعو ش. م. ا فلسطينى الجنسية، مسافر للأراضى الفلسطينية عن طريق منفذ رفح تهريب كمية من النقد المصري أكثر من المسموح بها قانونا.

وتم تكليف لجنة من أيمن فاروز ومحمد الجندى وأحمد اسماعيل وعبدالعليم سالم ومؤمن سلمي لترقب وصول الراكب لتفتيش حقائبه حيث تبين وجود 156 ألف جنيه مصرى مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 8 لسنة 20221 وحرر المحضر مصعب سمير.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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