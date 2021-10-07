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غدا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط مياه

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غدا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط مياه غدا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لتحويل مسار خط مياه

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق شارع حلمي عبدالرازق «منطقة الأرصاد» وهي (بهتيم- عزبة رستم- أرض الدكتور- منشية الحرية- الوحدة العربية- سليم وبدران -إبراهيم بك -السعادة والتعاون- بيجام- الفرنواني- أرض ام بيومي- عزبة عثمان- المنشية الجديدة)، وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة، وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر غد الجمعة الموافق ۸- ١٠- ٢۰۲۱، وحتى الساعة 4 فجر بعد غد السبت الموافق ۹-۱۰-۲۰۲۱.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر ٨٠٠مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبدالرازق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

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