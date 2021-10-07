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لبنان.. مذكرات توقيف بحق مواطنين لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم

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لبنان.. مذكرات توقيف بحق مواطنين لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم لبنان.. مذكرات توقيف بحق مواطنين لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم

جي بي سي نيوز :- أصدر قاضي التحقيق العسكري في لبنان مارسيل باسيل، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مارون الصقر وسعدالله الصلح ضمن ملف شاحنة نيترات الأمونيوم في البقاع.

وقد مثل الموقوفون في قضية "نيترات البقاع"، صباح اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق العسكري، بعد إحالة الملف إليه من قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.

وكان الجيش اللبناني أعلن الشهر الماضي عن "توقيف ستة أشخاص من بينهم اللبنانيان، مارون الصقر وأحمد الزين، لتورطهم بقضية شاحنة نيترات الأمونيوم في منطقة إيعات. كما تم توقيف تسعة أشخاص آخرين اشتبه بتورطهم، أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب "مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب"، والسوري خالد الحسن، وهو سائق لدى الموقوف الصقر".

وقال الجيش في بيان: "تبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر مارس من العام الجاري كمية من نيترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريين عبيدة العبد الرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد".

المصدر: LBCI + RT

جي بي سي نيوز

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