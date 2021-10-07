أخبار عاجلة

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار -
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025 -
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية -
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس -
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر -
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة» -
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل -
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا -
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور) -
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. نزاهة: التحقيق مع 639 متهمًا وإيقاف 271 مواطنًا ومقيمًا

Print
قالت: تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.. نزاهة: التحقيق مع 639 متهمًا وإيقاف 271 مواطنًا ومقيمًا

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الإدارية والجنائية خلال شهر صفر 1443هـ؛ حيث حققت مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا.

وقال الهيئة: إن الموقوفين منهم موظفون بوزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة).

وأبانت أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"

جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"

وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"