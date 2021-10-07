«زي النهارده» وفاة عالم المناعة نيلس يرنى 7 أكتوبر 1994

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نيلس يرنى، طبيب دنماركى وعالم فى علم المناعة، مولود فى 23 ديسمبر 1911، وكان قد حصل على نوبل فى الطب فى 1984 مع الألمانى جورج كوهلر والبريطانى سيزارميلشتاين"لنظرياتهم عن الجهاز المناعى، وكان قد درس الفيزياء لعامين بجامعة ليدن، وانتقل إلى كوبنهاجن وتحول لدراسة الطب، وتخرج فى جامعة كوبنهاجن سنة 1947.

وفى 1951 حصل على الدكتوراه، وكان عنوان أطروحته «دراسة عن الشره من خلال استجابة جلد الأرانب لخليط من توكسين ومضاد توكسين الدفتيريا»،وعمل بين عامى 1943 و1956 باحثاً بمعهد المصل الوطنى الدنماركى، وفى تلك الفترة توصل لنظرية حول تكوين الأجسام المضادة وقيل إن هذه الفكرة العلمية المبدعة طرأت على ذهن يرنى أثناء ركوبه الدراجة فى كوبنهاجن فى طريقه للعمل، وقد نال مكانة عالمية بعد توصله لهذه النظرية.

وفى 1956 انتقل للعمل بمنظمة الصحة العالمية فى جنيف، حيث شغل منصب رئيس قسمى المعايير الحيوية وعلم المناعة لمدة 6 سنوات، انتقل بعدها لأمريكا سنة 1962 ليعمل أستاذاً لعلم الجراثيم ورئيساً لقسم الجراثيم بجامعة بيتسبرج لأربع سنوات، ثم عاد للعمل بمنظمة الصحة العالمية عضواً بمجلس الخبراء الاستشارى بمجال علم المناعة منذ 1962، وفى 1966 عاد لأوروبا أستاذاً للعلاج التجريبى بجامعة يوهان فولفجانج جوته فى فرانكفورت، وانتقل سنة 1969 لمدينة بازل السويسرية مديراً لمعهد بازل لعلم المناعة، وهو المنصب الذى شغله حتى تقاعده سنة 1980.

وقد كان يرنى من رواد تطوير نظرية الشبكة المناعية فى سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، وأطلق عليه زملاؤه لقب «المنظّر العظيم لعلم المناعة الحديث» كما منح العديد من درجات الدكتوراه الفخرية وعضويات الجمعيات العلمية، وغير ذلك إلى أن توفى «زى النهارده» فى 7 أكتوبر 1994.