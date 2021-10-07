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قصر ثقافة العريش يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مساء اليوم

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قصر ثقافة العريش يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مساء اليوم قصر ثقافة العريش يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مساء اليوم

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يقيم قصر ثقافة العريش، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا بمناسبة ذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أشرف المشرحاني، مدير عام مديرية الثقافة بشمال سيناء، أن الحفل يضم عدد من الاغاني الوطنية والفقرات الفنية المتنوعة، بجانب افتتاح معرض فني قبيل الحفل.

أضاف المشرحاني أن قصر ثقافة العريش بدأ الاحتفال بذكري اكتوبر منذ الامس، حيث اقيمت عدة فاعليات فنية ومعارض متنوعة وورش وعروض فنية ولقاء ادبي وثقافي لادباء شمال سيناء.

المصرى اليوم

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